Il s’agit d’une actrice oscarisée,âgée de 43 ans ! Une actrice bientôt à l’affiche d’un film très attendu “Le diable s’habille en Prada 2”... Cette actrice est Anne Hathaway ! Elle fait la couverture de l’édition 2026 du magazine People. Magazine qui distingue depuis 1990 les plus belles célébrités de l’année. Qui a couronné par le passé d’autres stars comme Demi Moore, Julia Roberts, Michelle Pfeiffer et Nicole Kidman.

Quant au film “Le diable s’habille Prada 2”, il sortira en salle ce 29 avril dans le Haut-Rhin.