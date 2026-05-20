Ce n’est pas Miss France actuelle Hinaupoko Devèze mais Miss France 2023 Indira Ampiot qui a été choisie par la société Miss France. Élue Miss Guadeloupe en 2022, Indira Ampiot a remporté le concours Miss France deux mois plus tard à Châteauroux, succédant à Diane Leyre. C'est elle, également, qui avait déjà été choisie pour représenter la France à l'élection de Miss Univers 2024 à Mexico. Troisième Guadeloupéenne à porter les couleurs du drapeau français lors de ce concours, Indira Ampiot s'était hissée à la 20eme place.

Et là elle retrouve le monde des concours et sera en lice donc au concours Miss Monde 2026 en septembre prochain au Vietnam. La société Miss France a salué "l'authenticité", la "sincérité" et le "naturel" d'Indira Ampiot. Cette dernière a déclaré que représenter la France est un honneur! Elle se dit déterminée à porter haut les couleurs de notre pays.