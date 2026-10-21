Le comité Miss Univers France a mis fin au suspens et a choisi qui représentera la France lors du prochain concours de beauté “Miss Univers”. Et c'est un visage encore inconnu des Français qui tentera de décrocher la couronne. Il s'agit d'une jeune femme de 22 ans : la mannequin Garance Authié. Elle a été sélectionnée par l'organisation du concours. Et la jeune femme n'a jamais porté l'écharpe nationale, n’a jamais participé à un concours de miss… Garance Authié est attendue pour participer au concours de Miss Univers le 24 novembre.

Sachez quand même que Garance est titulaire d’un diplôme en gestion d’entreprise et d’un master en gestion et finance. Selon le comité, elle incarne la beauté, l’intelligence et l’ambition et compte défendre les droits des femmes.

Pour rappel, si Miss France Hiponauko Devèze ne participe pas au concours, c’est parce que le comité Miss France a décidé de boycotter Miss Univers à cause de plusieurs polémiques. Le comité estime que l’organisation internationale ne garantit plus suffisamment ses valeurs et la protection des candidates.