On sait qui sera la marraine des illuminations de Noel de Paris cette année

Après Gilles Lellouche et Léa Seydoux, c'est une star internationale qui a été choisie !

Cate Blanchett
Cate Blanchett
Crédit : Joan Hernandez Mir

Après Gilles Lellouche et Léa Seydoux, c'est une star internationale qui a été choisie :  l'actrice australienne Cate Blanchett. 

C’est elle qui appuiera sur le bouton pour déclencher les illuminations des Champs-Elysées, le 18 novembre prochain. Elle s’est dite très heureuse et honorée d’être la marraine car Paris est une ville qui lui est particulièrement chère. Quant au comité officiel, le président n’a pas caché sa joie d'accueillir  celle dont quatre films vont sortir en France dans les 18 prochains mois.

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