Après Gilles Lellouche et Léa Seydoux, c'est une star internationale qui a été choisie : l'actrice australienne Cate Blanchett.

C’est elle qui appuiera sur le bouton pour déclencher les illuminations des Champs-Elysées, le 18 novembre prochain. Elle s’est dite très heureuse et honorée d’être la marraine car Paris est une ville qui lui est particulièrement chère. Quant au comité officiel, le président n’a pas caché sa joie d'accueillir celle dont quatre films vont sortir en France dans les 18 prochains mois.