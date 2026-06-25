Otto & autres contes d'Ungerer
Une plongée dans l’univers d’Ungerer Tomi Ungerer, célèbre illustrateur alsacien, fait partie de ces artistes qui nous aide à comprendre notre monde, à l’aide de ses emblématiques personnages et décors. Ce spectacle donne vie à trois de ses contes : Otto, Flix et Zloty. A travers les thèmes de l’amitié, de la différence, de la mémoire et de l’écologie, ces récits mêlent humour, émotion et réflexion, le tout en franco-allemand. Une invitation à un voyage qui fait rire, qui fait peur, qui émeut : un voyage au pays d’Ungerer !
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 14 novembre 2026 à 10h30
au 14 novembre 2026 à 11h05
Organisateur