PARADE DE NOEL
LA PARADE DE NOËL EST DE RETOUR À KOESTLACH ! ✨🎄 Après une première édition qui nous a laissé de très beaux souvenirs, Koest’Anim vous invite à vivre la 2ᵉ Parade de Noël de Koestlach, le samedi 12 décembre à 18h. ❤️ À la tombée de la nuit, tracteurs illuminés, chars décorés, lumières et musique défileront dans les rues du village pour faire entrer petits et grands dans la magie de Noël. 🚜✨🎶 L’idée est toute simple : se retrouver, partager et profiter ensemble d’un joli moment hors du temps. Voir les yeux des enfants s’illuminer, retrouver pour quelques instants notre âme d’enfant, sourire, s’émerveiller… et patienter encore un peu avant l’arrivée du Père Noël. 🎅 La soirée se poursuivra sur la place de l’église avec notre marché de Noël. 🎄 Vous pourrez y retrouver nos artisans locaux, découvrir leurs créations et en profiter pour faire quelques petits achats et cadeaux de Noël. 🎁 Et parce qu’un marché de Noël sans gourmandise ne serait pas vraiment un marché de Noël… 😉 🍷 Vin chaud, petite restauration et douceurs vous attendront pour prolonger la soirée. On se retrouvera autour du feu, un verre à la main, pour discuter, rire, se réchauffer et continuer à profiter de cette belle ambiance de Noël. 🔥
Lieu
68480 KOESTLACH
Date
du 12 décembre 2026 à 18h00
au 12 décembre 2026 à 22h00
Organisateur