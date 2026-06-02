Parcours Écomuséal
Au cœur des Hautes-Vosges, dans la Vallée de Saint-Amarin, vous êtes invités à vivre une expérience unique au fil d'un tout nouveau Grand Circuit Écomuséal Vivant. Laissez-vous guider à travers sept étapes théâtralisées captivantes et plongez dans deux cent cinquante ans d'une fabuleuse odyssée textile qui a marqué l'histoire de cette ancienne Manufacture royale. Pendant votre voyage, vous explorerez le prestigieux Château des Manufacturiers avant de vous promener dans les somptueux Jardins classés “Jardin remarquable”. Votre parcours vous mènera ensuite à la rencontre des animaux de la Ferme du Parc rural, puis vous plongerez dans l’univers de l'intrigante Grande Chaufferie, du Laboratoire et de la Salle des Turbines. Que vous partagiez ce moment en famille ou entre amis, ce site patrimonial d'exception vous promet une aventure à la fois pédagogique, ludique et relaxante pour créer des souvenirs inoubliables ensemble.
Lieu
68470 Husseren-Wesserling
Date
du 1er mai 2026 à 10h00
au 1er novembre 2026 à 18h00