Zendaya avait expliqué cet été qu’elle avait besoin de souffler après avoir enchaîné les projets. En 2026, elle est notamment à l’affiche de The Drama, de L’Odyssée de Christopher Nolan et de Spider-Man: Brand New Day. Elle retrouvera aussi son personnage de Chani dans Dune : troisième partie, attendu en décembre.

Zendaya n’a visiblement pas l’intention de rester longtemps loin des plateaux de tournage ! L’actrice américaine,vient de décrocher un nouveau rôle dans un film de science-fiction réalisé par Alex Garland, à qui l’on doit notamment Civil War.Le tournage est prévu en 2027. Pour le moment, le titre et l’histoire du film restent secrets.

Bref, entre les blockbusters, les tournages et la promotion de ses films, la star de 30 ans n’a pas fini de faire parler d’elle ! Sa pause tant annoncée risque donc d’être plus courte que prévu.