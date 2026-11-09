Voilà déjà plusieurs années que Pete Doherty vit en France, en Normandie. Il a voulu s’éloigner de la vie tumultueuse qu’il avait . Mais le moins qu’on puisse est qu’il sait encore surprendre : il a organisé sa propre brocante ! Le week end dernier, il a proposé aux personnes qui le souhaitaient de venir profiter d’une véritable brocante rock. Au programme de cet événement pas comme les autres : la vente d'objets issus de sa collection personnelle. Un vide grenier surprenant mais qu’il explique par sa passion des brocantes.

Les visiteurs pouvaient y retrouver toutes sortes d'objets, parfois insolites. Et l'expérience ne s'arrêtait pas là puisque Pete Doherty a aussi rythmé cette brocante par des sessions de concerts acoustiques