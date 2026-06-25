petit escargot
L'association Petit Escargot est heureuse de pouvoir organiser sa 16ème bourse de puériculture. Des vêtements pour enfants de 0 à 14 ans, des jouets, des livres d'enfants et des articles de puériculture y sont proposés. Cette manifestation se déroulera le samedi 3 octobre 2026 de 13 h à 18 h et le dimanche 4 Octobre 2026 de 8h00 à 13h00. Venez nombreux faire des affaires... Une buvette sera proposée sur place.
Lieu
68920 Wintzenheim
Date
du 3 octobre 2026 à 13h00
au 3 octobre 2026 à 18h00