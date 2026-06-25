Petit Pop'ron rouge - Cie Gingolph Gateau
Une relecture du conte traditionnel Que se passerait-il si le Petit POP’Ron Rouge s’opposait au loup ? Il ne veut pas en rester là : il est venu lui « régler son conte » ! Dans un pop-up aux échelles multiples, les formes se déplient, les personnages s’échappent de leur page, pour mieux se reglisser dans l’histoire et la renverser. Au-delà de l’immersion dans un univers graphique singulier, le spectacle interroge sur la façon de devenir « plus grand·e ».
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 5 décembre 2026 à 10h30
au 5 décembre 2026 à 11h00
Organisateur