L’auteur et interprete du succès mondial « Happy », Pharrell Williams, le rappeur américain Quavo et la chanteuse béninoise Angélique Kidjo ont créé l’évenement à Grigny dans l’Essons. Ils se sont retrouvés dans le quartier prioritaire de La Grande Borne pour tourner le clip de leur titre « Bendo ». Cette rencontre artistique a mis en lumière ce quartier, en associant des artistes de renommée internationale à ses habitants À travers ce tournage, le morceau célèbre la diversité culturelle, le vivre-ensemble et les talents issus des quartiers populaires.