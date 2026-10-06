Avant de devenir l’un des rois de la comédie française, Philippe Lacheau a connu plusieurs années très difficiles. Dans le documentaire Fifi et sa bande : c’était pas gagné, il raconte comment lui et sa bande ont failli tout arrêter avant de finalement conquérir le cinéma.

La Bande à Fifi se fait connaître au Grand Journal en 2005, Philippe Lacheau quitte l’émission pour tenter sa chance au cinéma. Mais pendant plusieurs années, plus de contrat, plus d’argent et aucun projet. Avec Julien Arruti et Tarek Boudali, il s’accroche malgré les doutes et envisage même de reprendre un métier plus traditionnel. Leur persévérance finit par payer en 2014 avec Babysitting, énorme succès au cinéma. Suivront Alibi.com, ses suites et plus récemment Marsupilami. Un témoignage qui montre que derrière le succès, il y a aussi beaucoup de galères et de persévérance.