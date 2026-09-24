La Star Academy 2026 s’apprête à faire son retour; Premier prime prévu le 10 octobre ! Et ce sera une édition sous le signe du renouveau !

Déjà Mosimann succède à Michael Goldmann à la direction et du côté du corps professoral ça bouge aussi un peu. Marlène Schaff et Lucie Bernardoni ne seront pas présentes.

Qui pour les remplacer ?

Philippine Lavrey ! Celle que nous avions reçue le 11 décembre dernier pour un showcase Florfm succède à Lucie Bernardoni et devient répétitrice aux côtés de Fanny Delaigue. En tant que répétitrice, Philippine Lavrey a de l’expérience puisqu’elle tient ce rôle depuis 2018 pour les Enfoirés !

Lydia Bouchard a été choisie pour remplacer Marlène Schaff. C’est une directrice artistique et chorégraphe québécoise. Elle est la juge emblématique de l'émission Révolution. Une compétition de danse très célèbre au Québec

Pour le reste nous retrouverons : Jonathan Jenvrin, Sofia Morgavi, Alain Degois dit Papy et Ladji Doucouré !