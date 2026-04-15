Pièce de théâtre en français "Toqué avant d'entrer"
Le théâtre français d'Oderen vous propose un pièce de boulevard en 2 actes "Toqué avant d'entrer" Le scénario : Depuis son expulsion du domicile conjugal, Hervé cherche de quoi se loger sur Paris. Il trouve une colocation idéale, mais il est obligé d’inventer un TOC pour pouvoir y vivre avec d’autres «toqués». Pour un doubleur de voix pour dessins animés comme lui, rien de plus facile. Cependant, pour avoir la garde de ses enfants après le divorce, Hervé va mentir à sa femme, à ses colocataires et même à Camille Levasseur, juge aux affaires familiales. Peut-on mentir indéfiniment sans risquer de perdre l’amour de sa vie ? La pièce sera précédée du quart d'heure des enfants 7 représentations : Samedi 11 avril à 20h15 Vendredi 17 avril à 20h15 Samedi 18 avril à 20h15 Vendredi 24 avril à 20h15 Dimanche 26 avril à 15h00 Vendredi 1er mai à 20h15 Samedi 2 mai à 20h15 Réservation en ligne ou billets directement sur place. Tarif : 10 euros Moins de 16 ans : 5 euros Mons de 12 ans : gratuit
Lieu
68830 Oderen
Date
du 11 avril 2026 à 20h15
au 2 mai 2026 à 20h15