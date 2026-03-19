Il a été sacré gagnant de la Star Ac en 2024. Il sorti un album à succès

Il a enchaîné avec une immense tournée avant de se mettre en retrait.

Bonne nouvelle pour les fans : Pierre Garnier annonce son retour… mais pas avec un nouvel album. Il travaille bien sur un 2eme album mais il lui faudra un peu de temps pour revenir en musique. Là, Pierre Garnier annonce la sortie de son premier DVD live. Le DVD du concert sera mis en vente le 10 avril et le show sera également décliné en triple vinyle. Étonnamment, ce live n'a pas été capté durant son concert à Bercy le 9 décembre, au cours duquel M.Pokora ou Orelsen l'avaient rejoint sur scène, mais pendant son escale au Zénith de Caen, ville dont il est originaire. Les précommandes sont déjà ouvertes.