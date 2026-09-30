Place aux Emotions
Le 31 octobre 2026, La Place vous accueille pour une journée dédiée à nos émotions : les comprendre, les apprivoiser, les vivre pleinement. 🎤 Conférence de Christophe Haag : “Comment transformer le négatif en positif ? La place de l’intelligence émotionnelle dans notre vie.” 🌼 4 ateliers pour explorer vos émotions autrement : Atelier 1 : “Les émotions en médecine traditionnelle chinoise” Atelier 2 : “Les énergies et les émotions dans le cycle menstruel” Atelier 3 : “L’impact des blessures émotionnelles du passé sur votre vie d’aujourd’hui” Atelier 4 : “Intelligence émotionnelle et communication positive au quotidien” 🎟️ Réservations ouvertes ! On a hâte de vous retrouver pour une journée vivante, sensible et profondément humaine. 💛
Lieu
68000 COLMAR
Date
du 31 octobre 2026 à 14h00
au 31 octobre 2026 à 20h00