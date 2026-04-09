Plumes, talons et audace : le gala burlesque s’invite au parc des expositions de Colmar
Samedi 13 juin, Lemm Rollicking, directrice de La Clandestine Colmar, vous convie AU rendez-vous glamour du mois de juin. Le parc des expositions de Colmar accueille, pour la deuxième année consécutive, le gala de fin d’année des 140 élèves de l’école de danse. Ce spectacle burlesque et cabaret hors norme est fait pour vous fans d’effeuillage burlesque, de danse en talons, de cabaret, de glamour et de paillettes. La Clandestine de Colmar (cours de danse en talons – effeuillage burlesque – chair dance – french cancan – cabaret – charleston et jive - street jazz) est la seule école d’effeuillage burlesque et de danse dans le Haut-Rhin. Elle a ouvert à Colmar il y a dix ans dans la continuité des cours de celle de Strasbourg. Autant dire que des shows comme celui-ci il n’y en aura pas beaucoup dans le département ! En solo, duo ou encore en groupe, les 140 danseuses de l’école ont hâte de vous faire découvrir le résultat d’une année de travail, de passion et de dépassement de soi. Et pour animer cet événement Lemm Rollicking a convié la magnifique, iconique et irremplaçable meneuse de revue Coco Das Vegas des Pin-Up d’Alsace. Sans oublier la délicieuse et envoûtante Ariel Heliconia qui sera l’invitée d’honneur de ce spectacle grandiose. Cette danseuse burlesque à la renommée internationale est reconnue pour son univers mêlant glamour, humour, poésie et puissance scénique. Son style unique fait d’elle une figure incontournable du burlesque moderne. Vous l’aurez compris, la soirée promet d’être grandiose ! Alors n’hésitez plus à venir voir toutes ses danseuses s’épanouir sur scène avec grâce, humour et sensualité ! Informations pratiques : Date et heure : Samedi 13 juin. Ouverture des portes à 19h. Show à 20h. Lieu de la soirée : Parc des expositions de Colmar Hall 1 – Halle aux vins Avenue de la Foire aux Vins 68 000 COLMAR Tarif unique : 25 € Billetterie en ligne : ticketevent.fr/gbc26/public-1 Boissons et petite restauration sur place. Contact : Plus d'informations auprès de Lemm Rollicking, directrice de La Clandestine Colmar : 06 81 54 24 49 - clandestinecolmar@gmail.com
Lieu
68000 COLMAR
Date
du 13 juin 2026 à 19h00
au 13 juin 2026 à 23h00