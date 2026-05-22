Portes ouvertes
Les Sapeurs-pompiers de METZERAL ont le plaisir de vous invitez et de vous faire découvrir leur centre de secours lors d'une journée portes ouvertes qui se déroulera le dimanche 14 juin 2026 de 10h à 19h. Au programme de la journée ; - plusieurs manoeuvres - expositions des véhicules - découverte du centre de secours - musée éphémère du matériel de sapeurs-pompiers - plusieurs animations pour enfants et adultes - passage d'une mascotte - tombola Buvettes et petites restaurations sur place. 🍟 Parking à coter du centre de secours. Nous vous attendons nombreux 🚒.
Lieu
68380 Metzeral
Date
du 14 juin 2026 à 10h00
au 14 juin 2026 à 19h00