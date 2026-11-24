Portes ouvertes du Jardin d'Enfants
La pédagogie Steiner-Waldorf vous intéresse et vous souhaitez vous renseigner sur le fonctionnement de notre Jardin d’Enfants ? Les portes ouvertes du samedi 28 novembre sont faites pour vous ! Vous aurez l'occasion de visiter les locaux et de discuter avec les jardinières, de 11h à 16h. C’est le moment de poser toutes vos questions ! Rendez-vous donc lors du Marché de Noël du Jardin d'Enfants et de l'école Mathias Grünewald, samedi 28 novembre de 11h à 16h.
Lieu
68124 Logelbach
Date
du 28 novembre 2026 à 11h00
au 28 novembre 2026 à 16h00
Organisateur