PORTES OUVERTES FYTEA
JOURNÉE PORTES OUVERTES FYTEA ! Venez découvrir notre toute nouvelle salle de sport spécialement dédiée aux femmes ! De 9h à 17h, poussez les portes de FYTEA et découvrez un espace pensé pour votre bien-être, votre forme et votre épanouissement. Au programme : - 🏋️ Plateau de musculation - 🧘 Pilates Reformer - 🤸 Cours collectifs - 💪 Coaching personnalisé - 👧 Cours pour les enfants - 🧸 Garderie sur place - ☕ Bar pour partager un moment convivial Que vous soyez débutante ou sportive confirmée, il y a une place pour vous chez FYTEA ! Venez visiter, découvrir nos activités et plonger dans l'univers FYTEA !
Lieu
68920 Wettolsheim
Date
du 28 novembre 2026 à 9h00
au 29 novembre 2026 à 17h00
Organisateur