Reconstitutions historiques Uffheim
Reconstitutions historiques UFFHEIM
Crédit : Reconstitutions historiques UFFHEIM
🇫🇷 [ Week-end du 14 Juillet 2026 ] 🇫🇷 Notre traditionnelle manifestation vous accueille du 11 au 14 juillet 2026 pour quatre jours d'animations, de véhicules historiques et de spectacles ! 📍 Au programme : Samedi 11 juillet ⏰ 10h00 – Ouverture du camp au public 🇫🇷 10h15 – Cérémonie au drapeau 🚛 11h30 – Présentation dynamique des véhicules 💥 15h30 – Spectacle pyrotechnique 🔒 18h00 – Fermeture du camp au public 🎖️ 19h00 – Défilé à Waltenheim Dimanche 12 juillet ⏰ 10h00 – Ouverture du camp au public 🇫🇷 10h15 – Cérémonie au drapeau 🚛 11h30 – Présentation dynamique des véhicules 💥 15h30 – Spectacle pyrotechnique 🔒 18h00 – Fermeture du camp au public Lundi 13 juillet ⏰ 10h00 – Ouverture du camp au public 🇫🇷 10h15 – Cérémonie au drapeau 🚛 11h30 – Présentation dynamique des véhicules 💥 15h30 – Spectacle pyrotechnique 🔒 18h00 – Fermeture du camp au public Mardi 14 juillet 2026 ⏰ 10h00 – Ouverture du camp au public 🇫🇷 10h15 – Cérémonie au drapeau 💥 11h30 – Spectacle pyrotechnique 🔒 14h00 – Fermeture du camp au public et démontage Venez nombreux partager ce moment de mémoire, de passion et de convivialité ! 🇫🇷 uffheim3945.com 🎖[️ 20ᵉ anniversaire de l’événement ] 🎖️ Plongez au cœur de la période 1939-1945 à travers de nombreux spectacles, expositions et reconstitutions historiques. 🚛 Présence de différentes armées représentées 🛡️ Nombreux véhicules militaires et blindés exposés 🏰 Visite libre de la casemate et du musée (hors spectacles) 🍔 Restauration 🥤 Buvette 🥞 Crêpes 🍦 Glaces 🚻 Toilettes disponibles 🐶 Chien admis – ⚠️ mais une vigilance particulière est recommandée pendant les spectacles pyrotechniques.⚠️ 🎟️ Tarifs exceptionnels pour ce 20ᵉ anniversaire : • 8 € / adulte • 5 € / enfant (de 6 à 16 ans) ✨ Un seul billet donne accès à l’événement pendant tout le week-end.
Lieu
68510 Uffheim
Date
du 11 juillet 2026 à 10h00
au 14 juillet 2026 à 14h00