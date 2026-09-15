Rencontrez vos émotions !
La conférence : Vendredi 9 octobre "Et si le sourire était votre meilleur allié ?"Les pouvoirs du sourire sont souvent minimisés ! Pourtant il est le socle du bien-être et il allège le mal-être. Perdre son sourire, c’est souvent perdre sa joie... Le spectacle –Samedi 10 octobre SMILE APPEAL –Le show up qui colore vos émotionsSMILE APPEAL » est un OVNI scénique, 100% «made in France», qui vous emmène dans des univers émotionnels enchantés et ensorcelés, dont vous êtes les héros... L’atelier –Dimanche 11 octobre 2026 –10h à 17h«Jouer avec vos émotions pour gagner en mieux-être»Et si vos émotions devenaient votre plus grand terrain de jeu plutôt que votre plus grand défi ?...
Lieu
68200 Mulhouse
Date
du 9 octobre 2026 à 20h00
au 11 octobre 2026 à 17h00
Organisateur