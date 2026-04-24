Rendez-vous aux Jardins
🌿 "Jardin à perte de vues" au lycée du Pflixbourg Du 5 au 7 juin, venez découvrir un lieu de nature et d’apprentissage, entretenu et animé par étudiants en aménagements paysagers : une invitation à observer, explorer et en prendre plein les yeux. Les étudiants vous proposent un parcours original intitulé « Jardin à perte de vues », conçu pour éveiller la curiosité et le regard à travers différents espaces du parc. Au programme de votre visite : • Une déambulation libre dans le parc à l’aide d’un plan • Un parcours ludique avec questionnaire pour découvrir le site autrement • Un mot mystère à reconstituer pour les enfants à la fin du parcours • La découverte de l’arboretum du lycée • Des activités imaginées par les étudiants, adaptées aux petits comme aux grands La visite est culturelle, pédagogique et familiale, accessible à tou.te.s curieux de nature, de paysage et de jardin. Venez profiter d’un moment de découverte, de jeu et d’émerveillement au cœur d’un parc où regarder devient une expérience. Une belle occasion de découvrir le Lycée du Pflixbourg et le travail des étudiants, tout en explorant un jardin… à perte de vues.
Lieu
68920 wintzenheim
Date
du 5 juin 2026 à 9h00
au 7 juin 2026 à 18h00