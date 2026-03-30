Le couple Rihanna et A$AP Rocky aurait été aperçu en gare d'Épinal samedi 21 mars. C'est du moins ce qu'affirme un Vosgien. De quoi mettre le chef-lieu des Vosges sans dessus dessous. D'abord largement suspectée d'être une photo modifiée avec de l'intelligence artificielle à l'approche du 1er avril, la société de production qui a publié la photo assure qu'il s'agit bien de la superstar. Le couple était visiblement accompagné d'une horde de vigiles. La SNCF, prévenue de la présence des artistes, aurait mis en place un dispositif de sécurité prévu pour accueillir des stars de rang mondial.

Mais pour ce qui est de leur présence dans les Vosges, qu'il s'agisse d'un projet immobilier ou simplement du tourisme, le mystère reste entier pour le moment.