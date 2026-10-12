Lors d’un live TikTok que Rihanna a révélé posséder au moins 170 chansons inédites. Elle avait déjà indiqué avoir quelques titres inexploités mais là elle dévoile le chiffre exact. De quoi alimenter les rumeurs autour d’un nouvel album, dix ans après Anti, son dernier album studio. Son compagnon, le rappeur ASAP Rocky, a d’ailleurs confirmé qu’elle travaillait actuellement en studio. Reste à savoir quand ces nouveaux titres verront le jour : pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée.