Après des mois de suspense, le célèbre espion britannique aurait trouvé son nouveau visage. Robert Pattinson succéderait à Daniel Craig pour incarner James Bond dans le 26e film de la saga. L'acteur britannique, révélé dans Harry Potter puis devenu mondialement célèbre grâce à la saga Twilight, prendrait donc la relève de Daniel Craig. Depuis, il a multiplié les rôles marquants, notamment dans Tenet et The Batman.

Autre information importante : ce nouveau volet sera réalisé par le Canadien Denis Villeneuve, à qui l'on doit notamment Dune. Le scénario sera signé Steven Knight, le créateur de la série à succès Peaky Blinders. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée. Il faudra donc encore patienter avant de découvrir ce nouveau 007 à l'écran.