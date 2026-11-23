Ce week end, à Barcelone Rosalía a surpris tout le monde. La chanteuse est arrivée dans un camion de la marque New Balance, dont elle est ambassadrice. Une cinquantaine à une centaine de fans l'attendaient. Elle leur a distribué elle-même des boîtes de baskets, avant de prendre quelques selfies et de signer des autographes.

Le modèle offert, lancé début novembre, est déjà en rupture de stock sur le site de la marque. Après cette surprise, Rosalía a visité une exposition consacrée aux baskets New Balance et assisté à une prestation d'une chorale de jeunes Barcelonais.