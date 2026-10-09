On parle d’un chanteur qui n’a absolument plus rien à prouver. Il est le leader d’un groupe emblématique. Il a derrière lui 50 ans de carrière, des millions d’albums vendus. Il est en galère d’étagères tellement il a reçu de prix ( plus de places pour ranger les trophées). Lui c’est Bono ,du groupe U2.

Bono a eu besoin de contacter Rosalia puisqu’elle a inspiré l’une des chansons du 16eme et nouvel album du groupe. Il fallait l’accord de la chanteuse. Et là BOno est devenu timide. Il l'explique dan sun entretien pour Rolling Stones. IL n’a pas osé la contacter directement, il est passé par une connaissance commune pour demander conseil.

Heureusement, il a réussi à sauter le pas et Rosalia a donné son accord.

Quant à U2, la sortie du seizième album studio du groupe irlandais, Carnaval de Luz est prévue pour le 13 novembre.