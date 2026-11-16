Rosalía entre dans l'histoire des Latin Grammy Awards
La chanteuse espagnole Rosalía a signé un véritable triomphe lors de la 27e cérémonie des Latin Grammy Awards à Las Vegas.
Rosalia
Crédit : Junta de Andalucía
Rosalía a été la grande gagnante de cette édition 2026 des Latin Grammy Awards. La chanteuse est repartie avec six récompenses, notamment les deux distinctions majeures de la soirée : le meilleur album de l'année pour « LUX » et la chanson de l'année pour « La Perla »
Un véritable sacre qui lui permet de devenir la première artiste féminine à remporter 3 fois le prix de l’album de l’année aux Latin Grammy Awards.