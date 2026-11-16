Rosalía a été la grande gagnante de cette édition 2026 des Latin Grammy Awards. La chanteuse est repartie avec six récompenses, notamment les deux distinctions majeures de la soirée : le meilleur album de l'année pour « LUX » et la chanson de l'année pour « La Perla »

Un véritable sacre qui lui permet de devenir la première artiste féminine à remporter 3 fois le prix de l’album de l’année aux Latin Grammy Awards.