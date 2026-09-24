Selon les rumeurs du moment, la chanteuse américaine préparerait une importante tournée au Royaume-Uni pour l’été prochain, avec plusieurs dates envisagées. Parmi ce sdates : un passage au mythique Wembley Stadium, à Londres. Pour l’instant, rien n’est officiellement confirmé, mais si le concert se concrétise, Sabrina Carpenter pourrait entrer dans l’histoire : à 28 ans, elle deviendrait la plus jeune artiste féminine solo à être tête d’affiche de Wembley, devant Rihanna et Taylor Swift. Une nouvelle étape pour celle qui a explosé mondialement avec Espresso et Please Please Please, et qui s’est déjà imposée dans les plus grandes salles britanniques.