Sabrina Carpenter est en ce moment au coeur de toutes les rumeurs. La popstar serait en couple avec l’acteur et chanteur Joe Keery ! Joe Keery qui joue le rôle de Steeve Harrington dans la série Stranger Things et qui utilise le pseudo Djo pour son activité musicale. C'est avec son titre "End of beginning" que vous l'netendez sur Florfm !

Les 2 stars ont été aperçus ensemble en de nombreuses occasions, lors de soirées, lors de concerts. Ils auraient récemment franchi un cap selon plusieurs sources. Pour l’instant, rien n’a été officialisé, mais ce duo inattendu fait déjà beaucoup parler.