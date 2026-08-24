Salon des Collectionneurs et des Passionnés Parc des Expositions
Salon agrémenté avec de la Brocante de Qualité et Diverses Collections de l'Univers du Parfum, Bijoux, Cartes Postales, Philatélie, Numismatique, Affiches, Tableaux, Lithographie, Gravures, Vieux Papiers de Collections, Capsules de Champagne, Disques Vinyles, Ours et Poupées, Insignes et Décorations Militaire, Jouets et Jeux Anciens, Légos, Playmobils, Pokémons, Objets Brassicoles, Plaques Emaillées, Livres Anciens, Bandes Dessinées et Produits Dérivés, Stylos Publicitaires, Fèves, Pin's et plein d'autres Découvertes. En Exposition, il est présentée : "250e Anniversaire du Décès de Jean Henri Lambert" Buvette et Restaurations par le Restaurateur AZ Réceptions.
Lieu
68100 Mulhouse, 120, rue Lefèbvre,
Date
du 14 février 2027 à 9h00
au 14 février 2027 à 17h00