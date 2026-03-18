Les fans étaient au taquet et pour cause ! Un reboot de la série culte fin des années 90, début 2000 était en préparation. Mieux même : la nouvelle série nommée “ Buffy : New Sunnydale” était en tournage depuis août 2025 avec Sarah Michelle Gellar dans le rôle de Buffy !

Coup de théatre : l’actrice a finalement annoncé l’annulation du retour des aventures de Buffy. Une surprise de taille, une déception de taille surtout pour les fans qui n’ont pas caché leur tristesse. Selon la star, la plateforme Hulu a décidé de retirer le programme de ses projets

"Cela me rend vraiment triste de devoir vous partager cette nouvelle", a dit Sarah Michelle Gellar dans une vidéo. Avant d’exprimer sa reconnaissance pour les quelques jours de tournage qui lui ont permis de se rappeler à quel point elle aime Buffy et tout ce qu'elle représente