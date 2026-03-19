L’acteur américain Sean Penn a obtenu un nouvel Oscar ce dimanche lors de la cérémonie officielle. Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation dans le film “Une bataille après l’autre”. Mais il n’était pas présent ce soir-là. Lui était en Ukraine. Et c’est là qu’il a reçu un Oscar d’honneur. Un Oscar alternatif. Sean Penn est très engagé aux côtés de l’Ukraine depuis le début de la guerre. Le président Zelenski parle de lui comme d’un ami. Et c'est vrai que dimanche il a préféré aller à Kiev soutenir le peuple ukrainien plutôt que participer à la prestigieuse cérémonie.

Alors, pour le remercier, les chemins de fers ukrainiens ont utilisé le métal d'un wagon endommagé par les russes pour lui fabriquer un Oscar alternatif .

Pour info, Sean Penn avait offert en 2022 l'un de ses deux Oscars au président Volodymyr Zelensky.