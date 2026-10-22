Dans une story publiée sur son compte Instagram, Selena Gomez a tenu à alerter sur les risques d'addiction et les conséquences sur la santé du vapotage, pratique devenue très en vogue. la chanteuse Selena Gomez a expliqué avoir beaucoup vapoté par le passé et cette habitude a modifié sa voix. Elle est en ce moment cible de nombreuses critiques sur sa voix, c’est pour cela d’ailleurs qu’elle a pris la parole ! Elle le dit si sa voix n’est plus la même c’est à cause de la cigarette électronique .

Selena Gomez met donc en garde et rappelle que ça n'en vaut pas la peine.

Et pour ceux qui la critiquent, elle déclare simplement qu’elle ne pourra rien y faire et que si on n’aime pas sa voix, il suffit de ne plus écouter !