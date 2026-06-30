Après treize ans d’amour, l’actrice Courteney Cox, Monica Geller dans la série «Friends», et Johnny McDaid, membre du groupe de rock Snow Patrol, ont mis un terme à leur histoire. Selon des proches du couple, la rupture remonterait à la fin de l'année dernière et se serait déroulée dans un climat apaisé. Elle vient d’être officialisée. Figure incontournable de la franchise «Scream», Courteney Cox vivait principalement à Los Angeles, tandis que Johnny McDaid était installé à Londres. Cette relation à distance aurait progressivement fragilisé leur relation.