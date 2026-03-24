Alors qu’on pensait que la dernière date de sa méga tournée à succès, "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" lancée en janvier 2025, se déroulerait en Égypte, le 7 avril prochain, c’est finalement en Europe que Shakira posera ses bagages. Elle tiendra une mini résidence à Madrid dans un stade conçu pour l’occasion au sud de la ville. Le “stade Shakira” pourra accueillir pas moins de 50 000 fans par soir. RDV les 25, 26 et 27 septembre 2026. Début des préventes ce mardi 24 mars à 10h.Vente générale prévue le 27 mars à 10h.

Pour info, la tournée de Shakira a réuni 3,3 millions de spectateurs sur 86 dates et a généré plus de 420 millions de dollars de recettes.