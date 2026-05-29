4 ans après sa rupture très médiatisée et douloureuse avec Gérard Piqué, Shakira a récemment fait le point sur sa vie amoureuse. Et elle le dit : elle n’a absolument pas le temps d’envisager une nouvelle histoire, quelle qu'elle soit ! «Je n'ai ni le temps ni l'espace pour ça. J'ai déjà bien assez à faire» a-t-elle dit. Précisant que sa priorité, ce sont ses enfants et ensuite sa carrière.

La star de 49 ans est aussi revenue sur la fin de son couple avec Gerard Piqué en 2022. Elle parle du moment le plus sombre de ma vie. Mais aujourd’hui elle va bien mieux. Cette épreuve lui a même permis de découvrir sa force intérieure. Shakira qui a sorti récemment "Dai, Dai, Dai", hymne officiel de la Coupe du Monde de football 2026.