La chanteuse Shakira vient de remporter un important procès en Espagne. L’administration fiscale va devoir lui rembourser plus de 55 millions d’euros.Cette dernière affirmait que la star colombienne était résidente en Espagne en 2011, mais qu’elle ne s’était pas acquittée de ses impôts. Selon la justice, il n'existe aucune preuve que la chanteuse y ait passé plus de 183 jours, seuil légal imposant aux résidents le paiement de l’impôt sur le revenu dans le pays. La Haute Cour espagnole a ordonné au Trésor de rembourser à la chanteuse colombienne les plus de 55 millions d’euros d'amendes qu'elle avait payées, plus les intérêts, le montant total s’élevant à plus de 60 millions d’euro

Le bras de fer durait depuis huit ans et a inspiré une série intitulée «Celeste».