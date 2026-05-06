Snoop Dogg se lance ses glaces en France … grâce à l’Alsace

Snoop Dogg lance sa marque Dr. Bombay Ice Cream en France le 12 mai !

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Crédit : Toglenn

Snoop Dogg lance sa marque de glaces : Dr. Bombay Ice Cream. Un lancement imminent en France puisque ces nouvelles glaces arriveront chez nous  le 12 mai ! Et elles auront un goût d’Alsace ! Pourquoi ? Car la production destinée au marché français devrait être assurée par le groupe Erhard. L’entreprise, spécialiste des desserts surgelés, implantée dans la vallée de Masevaux, en Alsace, ou encore à Etupes, en Franche-Comté, va confectionner quatre recettes comme  cacahuète-raisin, ou encore gaufre-caramel beurre salé. Des glaces seront fabriquées à partir d’ingrédients naturels. 

Déjà commercialisées aux États-Unis depuis juillet 2023, les glaces vont être lancées en France à partir du 12 mai, uniquement chez Carrefour. La France sera ainsi le premier pays hors États-Unis à voir la marque débarquer ! 

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