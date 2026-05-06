Snoop Dogg lance sa marque de glaces : Dr. Bombay Ice Cream. Un lancement imminent en France puisque ces nouvelles glaces arriveront chez nous le 12 mai ! Et elles auront un goût d’Alsace ! Pourquoi ? Car la production destinée au marché français devrait être assurée par le groupe Erhard. L’entreprise, spécialiste des desserts surgelés, implantée dans la vallée de Masevaux, en Alsace, ou encore à Etupes, en Franche-Comté, va confectionner quatre recettes comme cacahuète-raisin, ou encore gaufre-caramel beurre salé. Des glaces seront fabriquées à partir d’ingrédients naturels.

Déjà commercialisées aux États-Unis depuis juillet 2023, les glaces vont être lancées en France à partir du 12 mai, uniquement chez Carrefour. La France sera ainsi le premier pays hors États-Unis à voir la marque débarquer !