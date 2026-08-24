Soirée enquête : Les secrets de la villa Wiederkehr : l'ombre des Incas
La Section Jeux de rôle de la MJC de Colmar organise une soirée enquête immersive ouverte aux rôlistes, aux curieux et à tous ceux qui souhaitent tenter l’expérience. Colmar, années 1920. Une soirée mondaine. Une mystérieuse expédition en Amérique latine. Des artefacts rapportés d’une ancienne cité inca… et des secrets que certains auraient préféré laisser enfouis. Le temps d’une soirée, incarnez l’un des personnages de cette histoire. Enquêtez, échangez, manipulez, découvrez des alliances… et tentez de préserver vos propres secrets. Chaque personnage a ses raisons d’être là. Chacun possède sa propre histoire. Et personne ne sait encore comment la soirée va se terminer. Découvrez l’univers, les personnages et toutes les informations : https://jdrmjc.wixsite.com/colmar/s-projects-side-by-side Bienvenue à la Villa Wiederkehr. SYNOPSIS : La société d’exploration de Colmar organise une fastueuse soirée mondaine afin de dévoiler les artefacts rapportés de sa récente expédition en Amérique latine, au cœur d’une ancienne cité inca oubliée. Accueillis par leur hôte, Auguste Wiederkehr, les invités découvrent la pièce maîtresse de l’exposition : une statue aussi fascinante qu’inquiétante, dont le regard semble suivre chacun de leurs mouvements. Mais alors que Wiederkehr entame son discours, la soirée bascule brutalement. Les portes se ferment. La panique s’installe. Certains jurent entendre des murmures dans une langue inconnue. Meurtre prémédité? vol opportuniste? Ou premier acte d’un rituel ancien ? Pris au piège d’une nuit qui tourne au cauchemar, les participants devront démêler les fils de leur destin, s’unissant ou non face à une menace grandissante. Vont-ils payer le prix de leurs secrets? La soirée du 03 octobre est complète, Vous pouvez toutefois vous inscrire sur liste d’attente en cas de désistement.
Lieu
68000 COLMAR
Date
du 19 septembre 2026 à 19h00
au 20 septembre 2026 à 1h00
Organisateur