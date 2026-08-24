Soirée Guinguette
🎉 SOIRÉE GUINGUETTE – FESTI’BERN 🎉 On vous donne rendez-vous samedi 29 août 2026 dès 18h30 au Parc Henner à Bernwiller pour une belle soirée guinguette ! 🥳🌳 🎶 Animation musicale : Vénus Live & Mix by Steph’Band 🍔 4 Food trucks & restauration sur place 🍻 Buvette tenue par Festi’Bern ✨ Une soirée conviviale et festive à partager en famille ou entre amis ! 📍 Parc Henner – Bernwiller 📅 Samedi 29 août 2026 🕡 À partir de 18h30 👉 Entrée libre
Lieu
68210 Bernwiller
Date
du 29 août 2026 à 18h30
au 29 août 2026 à 23h30
Organisateur