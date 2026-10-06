Soirée humour
Deux spectacles pour le prix d’un ! Kewos raconte ses galères professionnelles et sa quête de sens. À force de vouloir répondre aux attentes, il enchaîne les jobs sans savoir ce qu’il veut vraiment. Entre doute, humour et situations absurdes, il invite à rire de nos propres questionnements. Révélé par Gad Elmaleh, Alex Fredo mêle stand-up et musique. Entre humour du quotidien, autodérision et regard sur les relations humaines, il séduit par une écriture précise et un rythme affirmé. Sa chaleur et son énergie incarnent une nouvelle génération d’humoristes.
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 10 avril 2027 à 20h00
au 10 avril 2027 à 22h30
Organisateur