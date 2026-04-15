Soirée Vins et Fromages
Nous avons le plaisir de vous convier à notre 3ème soirée "Vins et Fromages". L'occasion de découvrir des fromages d'ici et d'ailleurs en accord avec les vins du domaine. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 24 avril à partir de 19h. Découvrez ou redécouvrez nos vins, une dizaine de variétés de fromages accompagnés de pains spéciaux... Réservez dès maintenant vos places, en ligne, par mail contact@vins-stentz.fr ou au 03 89 80 63 77. Tarif : 25 € par personne Notez dès maintenant nos prochains rendez-vous au domaine : - Pique nique chez le vigneron lundi 25 mai (lundi de Pentecôte) - Apéro gourmand "La soirée Prestige" vendredi 29 mai - Apéro gourmand "La soirée Créole" vendredi 19 juin - Apéro gourmand "Voyage en Italie" vendredi 24 juillet
Lieu
68920 Wettolsheim
Date
du 24 avril 2026 à 19h00
au 24 avril 2026 à 21h00
Organisateur