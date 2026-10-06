Elle jouait Brooke Davis dans la série les frères Scott, aujourd’hui elle interprète le rôle du Dr Cass Beckman dans Grey's Anatomy, Sophia Bush a révélé qu’elle s’est mariée dans le plus grand secret durant l’été 2025.

Elle a épousé sa compagne depuis 3 ans, l'ancienne footballeuse Ashlyn Harris. Elle ne l’a dévoilé que fin de semaine dernière. Elles se sont dit «oui» en toute discrétion à New York en tout petit comité et en toute simplicité. Elle a raconté avoir simplement fait griller des marshmallows en famille le soir de leurs noces et qu’elles sont toutes les 2 parfaitement heureuses d’avoir eu un mariage simple mais avec l’essentiel !