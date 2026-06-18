C’est une info qu’il vient de partager et qui est surprenante : Steven Spielberg a connu des déceptions au cours de sa carrière. L’une d’elle est de n’avoir jamais pu réaliser un film James Bond. Les producteurs de James Bond lui ont dit non pour diriger un volet de leur saga sans avoir plus d’explications ! Il a juste eu un non, c’est non ! Ce projet lui tenait pourtant à cœur. C’est un rêve qui restera visiblement non réalisé !

Rappelons le palmarès de Steven Spielberg : sa carrière compte environ 321 nominations, 157 récompenses dont 32 récompenses majeures ( 3 oscars, 13 emmy awards, 5 golden globes…) Depuis 2026, Steven Spielberg fait partie du cercle très fermé des artistes ayant remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony !