A l’occasion de la promo de son dernier film “Disclosure day”, le réalisateur de 79 ans est sorti de sa réserve habituelle. Il a fait une mise en garde très solennelle. Selon lui, si la profession continue à produire autant de franchises connues et des propriétés intellectuelles de marque,le monde du cinéma va finir par tomber en panne. « Il n’y a rien de plus important que d’offrir au public des histoires originales, sous n’importe quelle forme. » a-t-il expliqué.

Steven Spielberg déplore le règne de la rentabilité au détriment de la liberté créative.

Pur info, Disclosure Day, dernier film de Steven Spielberg dont la sortie est prévue le 10 juin, met en scène Emily Blunt en météorologue et Josh O’Connor en homme détenant les preuves d’un contact extraterrestre.Un thème auquel Steven Spielberg a toujours été attaché