Straslatino Festival
Le 4 juillet, Strasbourg vibrera au rythme de l’Amérique latine avec le Festival Straslatino ! ✨ 📅 Le 4 juillet 2026 de 11h à 23h 📍 Place des Orphelins, Strasbourg 🎟️ Entrée libre 🧑🧑🧒🧒 Pour tous les âges Au programme : Des concerts live qui font danser et vibrer, des ateliers d’arts manuels et de cuisine zéro déchet pour créer, partager et savourer… Vous trouverez aussi les délicieuses spécialités du restaurant Bachué 🌮, ainsi que des stands pour découvrir la richesse de l’art latino et mettre en lumière la place des femmes en Amérique latine. 🕛 De 11h00 à 23h00, laissez-vous emporter par une ambiance familiale, festive et chaleureuse pleine de découvertes ! Au programme nous avons : RESTAURATION - 11H30 À 21H30 Restaurant Bachué STANDS - 11H00 A 19H00 Artisanat, projets de développement durable en Amérique latine et caricature (Plus d’infos à venir) LES ATELIERS - 11H00 À 19H00 • 11H00 - Cuisine 0 déchet animé par LifeTime Projects • 13H00 À 15H00 - Création de piñata : Pour tous les âges / Inscription obligatoire via le lien suivant : https://docs.google.com/.../1FAIpQLScX5.../viewform • 14H30 À 15H00 - Atelier de salsa animé par Chorochronos : Pour tous les âges / Sans inscription : Accès libre dans la limite des places disponibles • 15H00 À 17H00 - Atelier de Broderie animé par Paola Pinones : Dès 18 ans / Inscription obligatoire sur : https://qexhfn1i.forms.app/formulaire-festival-straslatino • 16H00 À 18H00 - Création d'instruments de musique en matériaux recyclés : Pour les enfants / Sans inscription : Accès libre dans la limite des places disponibles • 17H00 À 19H00 - Peinture collective : Pour tous les âges / Sans inscription : Accès libre dans la limite des places disponibles CONCERTS ET SPECTACLES DE DANSE- À PARTIR DE 12H00 12H00 À 13H00 - Lorena Zarranz 13H30 À 14H30 - Quintosuyo 15H00 À 15H45 - CL4VE 15H45 À 16H30 - Aïome 17H00 À 18H00 - Pagod’euro 18H00 À 18H40 - Straslatino 19H00 À 20H00 - Gaiteros Del Rhin 20H00 À 21H00 - DJ Bossingwa 21H30 À 23H00 - Juan Gandan 💛 StrasLatino, c’est bien plus qu’un festival : Organisé par le restaurant Bachué et l’association LifeTime Projects, ce festival est le fruit d’une année de travail collectif avec les habitants de différents quartiers et des collégiens strasbourgeois. Un projet engagé pour faire se rencontrer les cultures et les générations dans un esprit convivial, citoyen et écoresponsable.
Lieu
67000 Strasbourg
Date
du 4 juillet 2026 à 11h00
au 4 juillet 2026 à 23h00