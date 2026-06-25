Tasty Biscuits - Duo Mimikry
Drôle, absurde et feel good Une comédie sans paroles – et pourtant riche en histoires. Dans Tasty Biscuits, le Duo Mimikry vous propose une boîte à biscuits pleine de surprises : humour noir, satire et absurde sont au rendez-vous. Avec leur style unique, ils proposent un spectacle rythmé, surprenant et visuellement impressionnant, qui repousse les limites de la comédie classique et incite à la réflexion.
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 12 décembre 2026 à 20h00
au 12 décembre 2026 à 21h30
Organisateur